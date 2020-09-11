تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 256 ألفاً

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الجمعة، إلى 256 ألفا و524، إثر تسجيل 1117 حالة شفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 288 ألفا و126، بعد تشخيص 1671 حالة.

وسجلت البلاد 56 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و951.

فيما بلغ إجمالي اختبارات الكشف عن الفيروس 8 ملايين و325 ألفا و137، بعد إجراء 112 ألفا و213 فحصا.

ووصل عدد الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس 1223.

وفي تعليقه على المعطيات الجديدة، دعا وزير الصحة فخر الدين قوجه، عبر تويتر، إلى الامتثال للتدابير المتخذة ضد الفيروس.