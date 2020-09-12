الدفاع التركية تعلن تحييد 118 إرهابيا من "بي كا كا" في سوريا والعراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 118 إرهابيا من منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، خلال العمليات في سوريا والعراق، في الأيام الـ10 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن القوات المسلحة التركية تواصل العمليات في إطار مكافحة الإرهاب في شمالي سوريا والعراق، بعزيمة وإصرار وفعالية كبيرة.

وأضافت أنه تم تحييد 21 إرهابيا من المنظمة المذكورة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في آخر 10 أيام، إلى 118.

كما شدد البيان على استمرار العمليات ضد الإرهاب بالوتيرة ذاتها، حتى القضاء على آخر إرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.