تركيا.. 1509 إصابة جديدة بكورونا وحصيلة المتعافين تقارب 258 ألفاً

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، السبت، إلى 257 ألفا و731، إثر تسجيل 1207 حالات شفاء.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد المصابين بالفيروس وصل 289 ألفا و635، بعد تشخيص 1509 حالات.

وسجلت البلاد 48 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 6 آلاف و999.

ومن بين إجمالي المصابين 1241 شخصا في حالة صحية "حرجة".

في تعليقه على المعطيات، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجه، إلى استمرار ازياد الحالات الحرجة.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر: "القوة التي ستهزم الفيروس هي الكفاح المشترك".