قادة الجيش التركي يتفقدون الوحدات العسكرية في إزمير

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، السبت، جولة تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية إزمير غربي البلاد.

كما زار قادة الجيش التركي، مقبرة الشهداء في قضاء أورلا بالولاية.

ووضع أقار وقادة الجيش التركي، أكاليل من الزهور، على قبر ضابطين تركيين، استشهدا بنيران بارجة حربية بريطانية عام 1922، أثناء حمايتها للجنود اليونانيين الهاربين من الجنود الأتراك إبان حرب الاستقلال.

كما زار قادة الجيش التركي، كلية الحرب البرية التابعة لجامعة الدفاع الوطنية بولاية إزمير.

واجتمع قادة الجيش التركي، مع طلاب كلية الحرب البرية.

وكان برفقة أقار وغولر، قائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية، الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.