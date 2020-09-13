الداخلية التركية: تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" في شرناق

أعلنت وزارة الداخلية التركية تحييد 3 إرهابيين من "بي كا كا" بريف ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنه جرى تحييد الإرهابيين الثلاثة في منطقة "بستلر درالر" في إطار في عملية "يلدريم-11" .

وأكدت الوزارة استمرار العملية التي تنفذها قوات خاصة من الدرك بغطاء جوي في المنطقة ضد المنظمة الإرهابية.

والجمعة كشفت الوزارة أن عمليات "يلدريم" التي انطلقت في 13 تموز/يوليو الماضي، نجحت في تحييد 54 إرهابيًا، والقبض على 24 متعاونا، فضلًا عن تدمير عدد كبير من مخابئ المنظمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر.