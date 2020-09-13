وزير الدفاع التركي يجري زيارة مفاجئة إلى قبرص برفقة قادة الجيش

أجرى زير الدفاع التركي خلوصي أقار برفقة قادة الجيش، الأحد، زيارة مفاجئة إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

ويرافق أقار خلال الزيارة، كل من رئيس هيئة أركان الجيش، يشار غولر، وقادة القوات البرية، أوميت دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك آقيوز.

ولدى وصولهم تابع أقار وقادة الجيش المرافقون له، فعاليات مناورات "عاصفة البحر المتوسط 2020" المتواصلة بين أنقرة ولفكوشا.

وانطلقت مناورات "عاصفة المتوسط 2020" في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، بجمهورية شمال قبرص التركية.

وتهدف المناورات إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا، بين قوات البلدين، وتشارك فيها قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

وتأتي المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرق المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص بدعم من بعض الدول الأوروبية بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.