تركيا تجري اختبارات ناجحة لنظام استهداف ومراقبة المقاتلات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مواصلتها إجراء اختبارات القبول لنظام حاضن الاستهداف للمقاتلات "أسيلبود" والمصنّع بإمكانات وقدرات محلية ووطنية.

وأفاد بيان صادر عن الدفاع التركية، أن اختبارات القبول على النظام المذكور، تتواصل بنجاح، وسط استمرار تحليق المقاتلات لاختباره في مختلف الظروف والأماكن.

ويعتبر "أسيلبود –ASELPOD" نظاما كهروضوئيا للاستهداف، والاستطلاع والمراقبة، وهو من إنتاج شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية.

وتم تصميم نظام "أسيلبود" خصيصى لتركيبه على الطائرات المقاتلة، وهو من الجيل الجديد من حواضن الاستهداف المتطوّرة.

ويساهم نظام الاستهداف الذي تم تصميمه خصيصى من أجل المقاتلات الحديثة، في خلق تأثير مضاعف لقدرات المقاتلات أثناء ضرب أهدافها.

ويضم نظام الاستهداف "أسيلبود"، كاميرات حرارية للرؤية الليلية بالأشعة تحت الحمراء، وأخرى للرؤية النهارية.