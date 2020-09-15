الدفاع التركية: تحييد 11 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 11 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقتي "نبع السلام" و"درع الفرات"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: "عناصر الكوماندوز الأبطال، حيدوا 11 إرهابيا أطلقوا النار باتجاه منطقتي نبع السلام ودرع الفرات، وحاولوا التسلل إليهما".

وأكدت الوزارة أنها لن تسمج بزعزعة مناخ الاستقرار والأمن في المنطقة.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.