انطلاق الاجتماع التركي ـ اليوناني الرابع في مقر الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، بدء الاجتماع الرابع، بين وفدها العسكري ونظيره اليوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع الرابع بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، لبحث سبل فض النزاع، انطلق في مقر الناتو.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ والرئيس رجب طيب أردوغان، على فتح محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقر "الناتو" في بروكسل.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا مع مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة لها.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.