تركيا تستعد لاختبار المرحلة الثالثة للقاح كورونا

قال البروفيسور مراد آك أوفا، عضو هيئة التدريس بجامعة "حاجة تبة" في العاصمة التركية أنقرة، إن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا ستستهدف 13 ألف شخص، بينهم 1200 من العاملين في المجال الصحي باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بالمرض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده آك أوفا، الخميس، مع رئيس جامعة "حاجة تبة"، البروفيسور محمد جاهد غُران، وعضو هيئة التدريس في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب، مدير معهد اللقاحات بالجامعة ذاتها، البروفيسور سرحات أونال، حول جهود اختبار المرحلة الثالثة للقاح الذي تم تجربته في تركيا أمس.

وأوضح آك أوفا، أن تجارب المرحلة الثالثة "هي المرحلة الأخيرة قبل الترخيص. إذا تبين أن المنتج ناجح علميًا في هذه المرحلة، فسيتم ترخيصه في الفترة التالية وسيبدأ استخدامه على نطاق واسع في المجتمع"، دون تحديد تاريخ بدء المرحلة المذكورة.

وقال: "نهدف إلى إخضاع 13 ألف شخص في تركيا لهذه الدراسة. من بين هؤلاء سيكون في المرحلة 1200 شخصا من العاملين في المجال الصحي الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

وأوضح آك أوفا، أنه سيتم فحص الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح بشكل دوري بعد التطعيم لمدة 7 أشهر.

وأشار رئيس الجامعة محمد جاهد غُران، إلى وجود 9 مشاريع لتطوير لقاحات تم إجراء تجارب المرحلة الثالثة عليها، وأن الدراسة التي تجريها شركة "Sinovac" هي الرائدة بين هذه الدراسات التسع.

وتابع: "تم إجراء أول اختبار للقاح أمس، نتوقع أن تأتي هذه الدراسة بنتائج إيجابية لبلدنا والعالم".

من جانبه لفت البروفيسور سرحات أونال، إلى استمرار العلماء الأتراك في إجراء 13 دراسة منفصلة حول تطوير لقاح.

وقال: "منذ أكثر من ثلاثة أشهر نستعد علميا، وبموافقة وزارة الصحة تم تحديد 25 مركزًا لدعم الدراسة. بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات سيتم إجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح وستكون جامعة حاجة تبة مركزا للتنسيق".