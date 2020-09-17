"زاها".. عربة برمائية تركية تتجاوز اختبارا جديدا

نجحت عربة "زاها/ ZAHA" البرمائية الهجومية التركية، المطورة بإمكانات محلية من أجل سد احتياجات قوات مشاة البحرية البرمائية، في تجاوز اختبار جديد.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، الخميس، لرئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية إسماعيل دمير.

وقال دمير إن "عربة زاها البرمائية التي تم تطويرها خصوصا لسد احتياجات قواتنا من مشاة البحرية البرمائية، نجحت في اختبار التصحيح الذاتي، والذي يعد مرحلة مهمة من مراحل التحقق الهندسي للعربات".

وبحسب دمير، فإن العربة قادرة على تصحيح وضعيتها ذاتيا إذا انقلبت بالماء، وفي أحوال الجو الصعبة، دون أن تلحق أي أضرار بطاقمها.

وأضاف أن "زاها" أكملت بذلك اختبارات التحقق الهندسي، وستخضع لاختبارات التأهيل في المرحلة القادمة.