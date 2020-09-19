منظمة تركية تصطحب أطفالاً سوريين مكفوفين في رحلة ترفيهية بأعزاز

نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) رحلة لـ30 طفلا كفيفا في مدينة أعزاز شمالي سوريا، إلى مدينة الملاهي، ما زرع البسمة في وجوههم.

وتجري الإغاثة التركية دورات للأطفال المكفوفين في أعزاز، لتعليمهم لغة برايل، والحرف اليدوية، والشطرنج، فضلا عن تنظيم رحلات ترفيهية.

ورتبت هيئة الإغاثة، السبت، رحلة للأطفال المكفوفين إلى مدينة الملاهي، ومتنزه قرب نهر، في مدينة عفرين.

وأعرب الطفل الكفيف علي موسيني، في حديث مع الأناضول، عن بالغ سعادته لمشاركته في الرحلة.

وأضاف أن هيئة الإغاثة جعلتهم يزورون مدينة الملاهي أولا، ثم متنزه قرب النهر، حيث قاموا بالسباحة وتناول الطعام هناك.

وأكد موسيني أنه يشارك في رحلة كهذه لأول مرة، متقدما بالشكر الجزيل لهيئة الإغاثة التركية.

من جانبه، أعرب الطفل محمود ملحم، عن شكره للإغاثة التركية، جراء تنظيم رحلة رائعة لهم، استمتعوا فيها باللعب في مدينة الملاهي بداية، ومن ثم التوجه إلى النهر للسباحة وتناول الطعام.

وعبّر عن تمنياته في استمرار هيئة الإغاثة التركية بتنظيم الأنشطة الترفيهية للطلاب المكفوفين.