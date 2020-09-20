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العراق يعتزم مد خط لسكك الحديد مع تركيا في مشروع نوعي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.09.2020 12:07
آخر تحديث في 21.09.2020 04:12
معبر الخابور على الحدود التركية - العراقية المقابل لمعبر إبراهيم الخليل في الجانب العراقي معبر الخابور على الحدود التركية - العراقية المقابل لمعبر إبراهيم الخليل في الجانب العراقي

قال نجم الجبوري محافظ نينوى شمالي العراق، إنه ستتم مباشرة مد سكة حديد للقطارات بين مدينة الموصل (شمال) وتركيا، في خطة لتخفيف الازدحام الحاصل على الطرق البرية.

وأضاف الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، الأحد، أن "الطواقم الهندسية والفنية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث لسكة الحديد بين البلدين".

والمشروع هو الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز نينوى، لما تشهده المحافظة من تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع الجارة تركيا.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد، والتكلفة الإجمالية له.

ولا يمتلك العراق خطا لسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، بإقليم شمال العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع تركيا.

كان السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، قال في فبراير/ شباط الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار في 2019.

وتحولت تركيا إلى مصدر رئيسي للسلع الواردة إلى العراق، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي ما يعني كلفة نقل أقل، وتنافسية أكبر للسلع التركية مع أخرى أجنبية.

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