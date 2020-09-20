عمدة ليفربول تشيد بتدابير الوقاية من كورونا بتركيا

أشادت عمدة مدينة ليفربول البريطانية، أنّا روثري، بالتدابير المتخذة في تركيا للوقاية من فيروس كورونا، في المرافق السياحية.

جاء ذلك في حديث أدلت به للأناضول، قبيل مغادرتها منطقة فتحية التي أتت اليها لقضاء إجازة، بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأوضحت روثري أنها مكثت في أحد فنادق المنطقة، ومارست العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الطيران المظلي والخروج في جولات بحرية وزيارة المعالم التاريخية والسياحية.

وأشارت إلى أن تركيا بلد مناسب للعيش، ولذلك فإن العديد من المواطنين البريطانيين يفضلونها للإقامة فيها.

وأوضحت روثري أنها زارت تركيا للمرة الأولى قبل 20 عاما، وأعربت عن إعجابها بطبيتعها.

كما أبدت إعجابها الشديد بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، سواء في الفندق أو في منطقة فتحية عموما وحتى في الشواطئ.

ولفتت إلى تعقيم الأماكن التي يرتادها السياح باستمرار، وحرص الجميع على ارتداء الكمامات ومراعاة قواعد النظافة.

وأردفت: "أعتقد أن فتحية منطقة آمنة لعشاق السفر. أحب كثيرا حفاوة الانسان التركي، حيث أعود من تركيا لبلادي وأنا سعيدة".

وأشارت إلى أنها تشعر وكأنها تأتي إلى منزلها كلما زارت تركيا.

كما أعربت عن إعجابها بمفهوم الأسرة والاهتمام الذي يحظى به الأطفال في تركيا.