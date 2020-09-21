الدفاع التركية: تحييد 3 إرهابيين شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 3 إرهابيين فتحوا نيرانا استفزازية وحاولوا التسلل إلى منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الإثنين، أنها لن تسمح بإفساد أجواء الأمن والسلام في منطقة عملية "درع الفرات".

وأوضحت أن قوات الكوماندوز تمكنت من تحييد 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا / ي ب ك"، فتحوا نيرانا استفزازية وحاولوا التسلل إلى المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير مساحة 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.