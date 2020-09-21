وزارة الدفاع التركية تدعو أرمينيا إلى "التوقف فورا عن اللعب بالنار"

دعت وزارة الدفاع التركية، أرمينيا إلى "التوقف فورا عن اللعب بالنار" إثر استشهاد جندي أذربيجاني في خرق للهدنة.

وقالت الوزارة في بيان، الإثنين: "أرمينيا التي تحتل مرتفعات قرة باغ بشكل غير قانوني، أقدمت على خرق للهدنة في منطقة توفوز ما تسبب في استشهاد عسكري أذربيجاني".

وقدمت الوزارة تعازيها لكافة الشعب الأذربيجاني داعية أرمينيا "للتوقف فورا عن اللعب بالنار".

كما دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في وقت سابق الاثنين، أرمينيا للعودة إلى رشدها وإنهاء عدوانها على أذربيجان على خلفية استشهاد جندي أذربيجاني في اعتداء أرمينيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين استشهاد جندي أذربيجاني، بنيران قوات الجيش الأرميني على الحدود بين البلدين، والتي انتهكت وقف إطلاق النار في منطقة "توفوز" الحدودية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

ومنذ ذلك الحين، تسبب الاحتلال الأرميني بتهجير نحو مليون أذربيجاني من أراضيهم ومدنهم، فضلًا عن مقتل نحو 30 ألف شخص جراء النزاع بين الجانبين.