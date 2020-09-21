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تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 268 ألفا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 21.09.2020 21:11
آخر تحديث في 22.09.2020 01:32
تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 268 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الاثنين، إلى 268 ألفا و435، إثر تماثل 1202 مصاب للشفاء.

وأوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، تسجيل 68 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و574.

وأفادت بتشخيص 1743 إصابة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 304 آلاف و610.

وأشارت المعطيات إلى إجراء 112 ألفا و942 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 9 ملايين و381 و957.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة عبر تويتر، إن عدد الإصابات الحرجة بالفيروس اقترب من 1500، مشددا على ضرورة تخفيف العبء عن الكوادر الطبية بالالتزام بالتدابير.

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