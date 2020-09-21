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نيابة أنقرة تفتح تحقيقاً ضد صحيفة يونانية أساءت لأردوغان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.09.2020 13:50
آخر تحديث في 21.09.2020 14:06
نيابة أنقرة تفتح تحقيقاً ضد صحيفة يونانية أساءت لأردوغان

فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا ضد مسؤولين عن صحيفة يونانية، على خلفية نشرها عنوانا مسيئا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر مطلعة، الإثنين، قررت النيابة إطلاق تحقيق بتهمة "الإساءة إلى الرئيس" ضد المسؤولين عن صحيفة "ديموقراطيا" اليونانية.

وذكرت المصادر أن التحقيق سينطلق بموجب المواد 12 و 13 و299 في قانون العقوبات التركي.

والجمعة، استدعت وزارة الخارجية التركية، السفير اليوناني لدى أنقرة، وأعربت له عن استيائها جراء ما نشرته الصحيفة.

كما أبلغ السفير التركي لدى أثينا براق أوزغيرغين، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بانزعاج أنقرة إزاء الواقعة.

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