تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تناهز 269 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 269 ألفا و696، إثر تماثل 1261 مصاباً للشفاء.

وأوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، تسجيل 65 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و639.

وأشارت إلى تسجيل 1692 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 306 آلاف و302.

ولفتت المعطيات إلى إجراء 114 ألفا و311 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 9 ملايين و496 و268.

من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة عبر تويتر، إن عدد الإصابات الحرجة بالفيروس بلغ 1522، وإن معدل تحول الإصابات بالفيروس إلى التهاب رئوي، يشهد انخفاضا.