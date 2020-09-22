جمعية حماية المستهلك تدعو لمزيد من عمليات التفتيش على الأقنعة في تركيا

حثت جمعية حماية المستهلك السلطات التركية على إيجاد معايير محددة لتفادي نقص الحماية التي توفرها الأقنعة الواقية المنتشرة حالياً.

وقالت الجمعية في بيان لها الاثنين إن المستهلك التركي يفتقر إلى معرفة المعايير اللازمة لتكون الكمامة مناسبة للاستخدام، مشيرةً إلى عدم وجود لوائح قانونية بهذا الشأن كما سلطت الضوء على خطر استخدام الأقنعة غير الآمنة.

واستشهدت الجمعية ببحث أجراه الصيدلاني "بولنت يلماز"، رئيس فرعها في ولاية غازي عنتاب، أشار فيه إلى أن غالبية الأقنعة المعروضة للبيع لا تحتوي على النسيج "الذائب" الذي يعمل كمرشح، وذلك بسبب ارتفاع سعر هذا النوع من القماش إذ يباع الكيلو غرام الواحد منه بحوالي 16 دولاراً أمريكياً.

كما جاء في تفاصيل البيان أن المستهلك يفتقر إلى معرفة الميزات التقنية للأقنعة التي توفر حماية فعالة ضد العدوى، لذلك دعا البيان الحكومة إلى تحديد هذه الميزات لضمان بيع الأقنعة التي تتوافق مع معايير السلامة الكافية فقط. كما دعت الجمعية إلى مزيد من عمليات التفتيش وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية ضد منتجي الكمامات الذين لا يستوفون معايير إنتاج الأقنعة الواقية.

يذكر أن ارتداء الأقنعة وضمان التباعد الاجتماعي والاهتمام بالنظافة الشخصية من أهم الإجراءات الأساسية لمكافحة الوباء الذي لا يزال يؤثر سلباً على تركيا.