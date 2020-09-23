القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 270 ألفا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 23.09.2020 19:46
آخر تحديث في 24.09.2020 01:29
تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 270 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الأربعاء، إلى 270 ألفا و723، إثر تماثل 1027 مصاباً للشفاء.

وأوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، تسجيل 72 وفاة، لتبلغ الحصيلة 7 آلاف و711.

وأشارت إلى تسجيل 1767 إصابة، لتصل حصيلة المصابين إلى 308 آلاف و69.

ولفتت المعطيات إلى إجراء 112 ألفا و102 اختبارات للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 9 ملايين و608 آلاف و370 اختبارا.

وعبر حسابه على تويتر، علّق وزير الصحة فخر الدين قوجه، على الإحصاءات الأخيرة قائلا: "عدد الإصابات الحرجة بالفيروس بلغ 1561، وعدد الإصابات الناشطة في ارتفاع متواصل".

وأضاف: "فلنلتزم معا بالتدابير لضمان تواصل الخدمات الصحية ودعم الكوادر الطبية".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ضمن التطور الذي تشهده تركيا في مكافحة فيروس كورونا، بدأت إحدى الشركات...
مختارات