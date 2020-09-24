الغاز المكتشف بالبحر الأسود يلبي 30 % من احتياجات تركيا

قال نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن استكشاف الغاز الطبيعي في "حقل صقاريا" بالبحر الأسود، سيلبي 30 % من احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك في كلمته، الخميس، خلال مؤتمر بعنوان "رؤية تركيا للعدالة والتعاون شرقي المتوسط" الذي تنظمة الرئاسة التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح بيرقدار، أن أول إنتاج للغاز الطبيعي سيتم في 2023، على أن يلبي 30% من احتياجات السوق المحلي بعد عام 2025، بالنظر إلى معدل الاستهلاك الحالي، مشيرا أنه قد يلبي أكثر من ذلك على المدى الطويل.

وأضاف أن سوق الطاقة التركي شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وأن الطلب مستمر في الارتفاع.

ولفت نائب الوزير إلى أن قطاع الطاقة التركي استثمر بمقدار 60 مليار دولار خلال الفترة بين الأعوام 2002 - 2016.

وأكد ضرورة استخدام القطاع الخاص ورأس المال العام لتلبية الطلب الذي يتم توفير 70% منه من الخارج.

وذكر أن استهلاك تركيا السنوي من الطاقة يبلغ نحو 44 مليار دولار، بحجم يبلغ ما بين 45 - 50 مليار متر مكعب.

ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن سفينة "الفاتح"، اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود.

والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل السلطات التركية عمليات التنقيب في مياهها بمنطقة شرق البحر المتوسط.