أردوغان: سننجح في السيارات على غرار المسيّرات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستحقق النجاح في مجال السيارات والسيارات الطائرة على غرار نجاحاتها في صناعة الطائرات المسيرة.

جاء ذلك في كلمة له بمهرجان تكنوفيست 2020 لتكنولوجيا الطيران والفضاء بولاية غازي عنتاب (جنوب).

وأوضح أردوغان أن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة المجالات بدءا من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".

وأضاف: "تركيا تبوأت مكانة بين الدول القليلة في العالم على صعيد الطائرات المسيرة، ونؤمن بأننا سنحقق النجاح ذاته في مجال السيارات والسيارات الطائرة".