الداخلية التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين بولاية شرناق شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات الدرك في شرناق نفذت عملية مدعومة بغطاء جوي، في محيط جبل "غابار" بالولاية، ضمن عملية "الصاعقة 1".

وأكدت أن العملية أسفرت عن تحييد 3 من "بي كا كا"، ليرتفع إجمالي الإرهابيين المحيدين في إطار العملية إلى 5، بعد تحييد 2 بولاية هكاري المجاورة في وقت سابق السبت.

وانطلقت عملية "الصاعقة" في يوليو/ تموز الماضي، بهدف القضاء التام على الإرهاب داخل البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.