تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتخطى 274 ألفا

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا، 274 ألفا و514، حتى مساء السبت.

جاء ذلك إثر تسجيل 1232 حالة شفاء خلال آخر أربع وعشرين ساعة، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة.

كما جرى تسجيل 71 وفاة و1511 إصابة بكورونا، في عموم البلاد.

وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و929، والإصابات إلى 312 ألفا و966.

ومن بين المصابين 1615 مريضا حالتهم "حرجة".

وبلغ إجمالي عدد الاختبارات 9 ملايين و936 ألفا و581 في عموم البلاد.

وفي تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إن مؤشر الانخفاض في عدد الإصابات يدعو إلى التمسك أكثر بالتدابير الوقائية.

وأشار في تغريدة عبر تويتر، إلى وجود منحى نزولي سريع في عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة.