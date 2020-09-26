ثانوية تركية خاصة لإعداد أيادٍ عاملة لمصنع السيارة المحلية

بدأ طلاب ثانوية تركية بولاية بورصة (شمال غرب) الدراسة في قسم خاص يرمي لإعداد أيدٍ عاملة ترفد مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية بالبلاد.

وفي تصريح للأناضول قال "متين سيزر" مدير ثانوية الأناضول المهنية والتقنية، إن 30 طالبا استحقوا مقاعد بالمدرسة بعد نجاحهم في امتحان القبول، وبدأوا العام الدراسي الجديد ببرنامج التعليم عن بعد التزاما بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح أن المدرسة فتحت "قسم السيارات الكهربائية" حيث سيتلقي الطلاب تعليمهم فيها.

وأشار سيزر إلى أن الثانوية تعد الأولى في البلاد بين نظيراتها المهنية في قسم تكنولوجيا المركبات الآلية.

من جانبه قال الطالب علي دورموش إنه شغوف بقطاع صناعة السيارات.

وأضاف: "لدي اهتمام كبير بالسيارات، وأجريت العديد من الأبحاث قبل التسجيل بهذا القسم في الثانوية، وأنا متحمس بالوقت الراهن لأنني دخلت المدرسة التي أرغب حيث يمكنني تطوير قدراتي".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوليو/ تموز الماضي، انطلاق أعمال بناء مصنع إنتاج أول سيارة كهربائية محلية في بورصة.

ويوفر المصنع فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من خمسة أنواع مختلفة.

وكشفت تركيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن نموذجين أوليين لسيارتها "TOGG"، المصنعة بإمكانات محلية خالصة، على أن تسير في شوارع البلاد خلال ثلاث سنوات.