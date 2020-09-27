تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتخطى 275 ألفا

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في عموم تركيا، 275 ألفا و630، حتى مساء الأحد.

وأظهرت أحدث إحصاءات الصحة التركية، تسجيل 1116 حالة شفاء.

وشهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، تسجيل 68 وفاة و1467 إصابة بكورونا، في عموم البلاد.

وبهذا ترتفع حصيلة الوفيات في تركيا، إلى 7 آلاف و997، والإصابات إلى 314 ألفا و433، بينهم 1583 مريضا حالتهم حرجة.

وأجرت تركيا حتى اليوم 10 ملايين و37 ألفا و700 اختبار للكشف عن كورونا.

وفي معرض تعليقه على البيانات، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه، إن حصيلة المرضى ممن حالتهم حرجة، أظهرت انخفاضاً لأول مرة منذ فترة طويلة.

وشدد في تغريدة له عبر تويتر، على أهمية التدابير المتخذة في السيطرة على الوباء، داعياً للامتثال إلى قواعد الوقاية من الفيروس.