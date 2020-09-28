الدفاع التركية: استشهاد جندي في انفجار شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، استشهاد جندي إثر انفجار ذخيرة فخختها عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن "أحد رفاقنا الأبطال أصيب جراء انفجار ذخيرة فخخها إرهابيون في منطقة عمليات المخلب بشمالي العراق، ونقل على الفور إلى المستشفى، إلا أن جهود الأطباء لم تنجح في إنقاذ حياته".

وقدمت الوزارة تعازيها إلى الشعب التركي وأسرة الجندي الشهيد.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر"، في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الماضي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.