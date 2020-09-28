تركيا.. الحصيلة اليومية للمتعافين من كورونا تفوق الإصابات

بلغت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا، الاثنين، 277 ألفا و52، اثر تعافي 1422 مصابا، ليتجاوز عدد المتعافين اليومي، عدد المصابين لأول مرة منذ مدة.

وأظهرت أحدث إحصائية يومية لوزارة الصحة التركية، تسجيل 1422 حالة شفاء، وإصابة 1412 شخصا بالفيروس.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "لأول مرة منذ فترة طويلة تجاوزت حصيلة المتعافين اليومية، عدد الإصابات، متأكدون أن التدابير الوقائية تعطي نتائجها".

وشهدت الساعات الـ 24 الأخيرة، تسجيل 65 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 8 آلاف و62.

وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات في تركيا، إلى 315 ألفا و845، بينهم 1596 مريضا في حالة حرجة.

وأجرت تركيا حتى اليوم 10 ملايين و153 ألفا و223 اختبارا للكشف عن كورونا.