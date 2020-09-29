تركيا تنفي إسقاطها طائرة عسكرية أرمينية

نفت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن تكون اسقطت طائرة عسكرية أرمينية كما اتهمتها وزارة الدفاع الارمينية، مع استمرار المعارك في اقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون: "لا صحة إطلاقا للمزاعم القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية".

وأضاف: "على ارمينيا أن تنسحب من الاراضي التي تحتلها بدل اللجوء الى هذه الدعاية السخيفة".

كذلك، رفضت وزارة الدفاع الاذربيجانية اتهامات يريفان، وقال متحدث باسمها للصحافيين ان "هذه المعلومة هي كذبة اخرى للدعاية الارمينية".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان زعمت في وقت سابق إن "طائرة سو-25 أرمينية اسقطتها مقاتلة اف-16 تركية (...) أتت من الأراضي الأذربيجانية"، مؤكدة مقتل الطيار الأرميني.