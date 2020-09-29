"توساش" التركية تزود مروحية "غوك باي" بمحرك محلي الصنع

تعتزم شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، تزويد مروحية "كوكباي" بمحرك محلي قريبا، ما سيُدخل تركيا ضمن 7 دول بالعالم فقط تُصمم وتصنع مروحيات بقدرات محلية خالصة.

وقال نائب مدير عام الشركة، يلدرم كمال يللقجي، إن "توساش" تدير حاليا 4 برامج لصناعة نماذج مختلفة من طائرات الهليكوبتر.

وأشار إلى عزمهم تزويد المروحية المطورة محليا "كوكباي" (Gökbey)، بمحرك محلي، مع نهاية العام الجاري.

وأضاف يللقجي، على هامش مشاركته بمعرض "تكنوفست للطيران والفضاء والتكنولوجيا"، الذي نُظم بولاية غازي عنتاب (جنوب)، أن الشركة سلمت 59 مروحية محلية الصنع للقوات المسلحة التركية ووزارة الداخلية.

وأوضح أن المعرض مكن شركته من عرض منتجاتها من الطائرات العمودية المطورة محليا، ومن بينها مروحية من طراز (T129)، وطائرة استطلاع تكتيكية تزن 5 أطنان، ومروحية (T70) تستخدم للخدمات العامة.

وأردف: "اعتبارا من مطلع العام الجاري، أطلقنا إصدارا جديدا من مروحية (أتاك) الهجومية محلية الصنع، الإصدار الجديد يحتوي على ميزات جديدة وقدرات أعلى من حيث القدرة التشغيلية".

- "كوكباي".. صناعة محلية خالصة

كما ذكر يللقجي، أن الشركة أبرمت مؤخرا عقدا مع باكستان، لبيعها 30 مروحية، وعقدا مماثلا لبيع الفلبين 6 مروحيات أخرى.

وأضاف أن الرحلات التجريبية لطائرة الهليكوبتر المطورة محليًا "كوكباي"، التي تتكون من أنظمة مصممة محليا بالكامل، تستمر بنجاح.

وتابع: "سنبدأ في نهاية العام الجاري بدمج محرك محلي الصنع، مع هذه المروحية، لقد تمكنا من إجراء الاختبارات اللازمة على النموذج الأولي للمحرك بنجاح".

واستطرد: "عندما نقوم بإنهاء عملية دمج المحرك مع المروحية، ستتحول الأخيرة إلى نموذج محلي بالكامل، وستصبح خطتنا الإنتاجية مستقلة تماما عن الخارج من حيث الأنظمة والمحركات".

وأكد أن انتهاء عملية دمج المحرك المحلي بالمروحية، سيعني تحول تركيا إلى واحدة من سبع دول في العالم تصمم وتصنع بالفعل مروحيات بقدرات محلية كاملة.

واستدرك: "تقوم بعض البلدان بتطوير طائرات مروحية، لكنها تفعل ذلك بشكل أساسي من خلال التعاون مع مجموعة من الشركات، التي تقوم بدورها بصناعة المحركات وأنظمة الطيران".

ولفت إلى أن "توساش" تقوم حاليا بصناعة علبة التروس، والشفرات، والمحركات، ونظام المحور، وأنظمة إلكترونيات الطيران، ومعدات الهبوط لمروحية "كوكباي" وتصميمها، بقدرات محلية بالكامل.

- الجيل الجديد من "أتاك".. أنظمة ناجحة وتفوق عالمي

وحول عملية تطوير مروحية "أتاك" الهجومية الثقيلة (الجيل الجديد 10 أطنان)، أفاد يللقجي، بأن شركته أنهت أعمال التصميم الأولية.

وقال إن المروحية تم تطويرها لتكون متفوقة على نظيراتها من هذه الفئة بالعالم، ومناسبة لعمليات النقل عبر السفن، والتحليق على مستوى سطح البحر.

وأردف: "نحن نصمم جيلا جديدا من طائرات الهليكوبتر (أتاك) بوزن 10 أطنان".

وأوضح أن هناك أنظمة ناجحة صنعتها الشركتين التركيتين، "أسيلسان" للصناعات العسكرية الإلكترونية، و"روكيتسان" للصناعات الدفاعية.

وأضاف أن توساش تسعى لدمج الأنظمة التي أنتجتهما "أسيلسان" و"روكيتسان"، مع مروحية "أتاك"، للحصول على أكبر قدر من التفوق.

وأشار إلى وجود اهتمام كبير بمروحية "كوكباي"، في سوق الصناعات الدفاعية العالمي، "حيث نسعى لطرح المروحية على الزبائن في أقرب وقت ممكن".

وختم بالقول: "لم نحدد موعدا لذلك، لكننا حاليا نواصل العمل من أجل اختبار المحرك المحلي بعد دمجه مع المروحية".