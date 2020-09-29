حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 278 ألفاً

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الثلاثاء، إلى 278 ألفا و504، إثر تماثل 1452 مصاباً للشفاء.

وأوضحت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، تسجيل 68 وفاة، لتبلغ الحصيلة 8 آلاف و130.

وأشارت إلى تسجيل 1427 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 317 ألفا و272.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 114 ألفا و940 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 10 ملايين و268 ألفا و163.

وعبر حسابه على "تويتر"، علّق وزير الصحة فخر الدين قوجه على الإحصاءات الأخيرة قائلا: "عدد الإصابات الحرجة بكورونا مستقر، ومكافحة الفيروس معاً ستعطي نتائجها".