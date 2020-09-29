عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي في يد الأمن التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية القبض على عنصر مرتبط بتنظيم "القاعدة" الإرهابي ومُدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين، في ولاية هطاي في جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين، أن قوات حرس الحدود التركية تمكنت من القبض على المدعو "إسلوم سيداليموف"، في قضاء "ألتين أوزو" في هطاي، رفقة زوجته وأطفاله الثلاثة.

وأضافت الوزارة أن العنصر سُلّم إلى مركز درك منطقة "باباطورون" في "ألتين أوزو".

وفي 7 آب/أغسطس الماضي، تمكنت قوات الأمن في ولاية هطاي من القبض على العنصر "طانير كوشي أوغلو"، المطلوب لارتكابه 4 جرائم ونشاطه في صفوف تنظيم القاعدة"، والمدرج على القائمة الرمادية للمطلوبين.