أنقرة تفند مزاعم أرمينية حول استخدام أذربيجان طائرات تركية

نفت وزارة الدفاع التركية، مزاعم تقدمت بها حسابات رسمية أرمينية، حول استخدام طائرات مسلحة من دون طيار ومقاتلات تركية ضدها في إقليم "قره باغ" بأذربيجان.

ووصفت الوزارة في بيان، الأربعاء، تلك المزاعم بـ"الدعاية السوداء" التي تهدف أرمينيا من خلالها إلى زيادة الدعم المقدم لها، عبر خلق تصور بأن تركيا تواجهها.

وأكدت أن هذه المزاعم كاذبة ولا تستند إلى أي دليل، مشيرة إلى أن أحدا لم يأخذها على محمل الجد سوى داعمي أرمينيا.

وأضافت: "من ناحية أخرى، أظهرت القوات المسلحة الأذربيجانية للعالم خلال الأيام القليلة الماضية أن لديها القدرة والإمكانية لتحقيق النصر بمفردها، والعزم والتصميم لتحرير أراضيها المحتلة".

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

ووفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحييد ألفين و300 جندي أرميني، خلال عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وأشارت إلى أنها تمكنت أيضا من تدمير 130 دبابة وآلية مدرعة، وأكثر من 200 نظام صواريخ ومدفعية، ونحو 25 نظام دفاع جوي و5 مستودعات للذخيرة.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".