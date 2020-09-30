الداخلية التركية تعلن تحييد إرهابيين اثنين من "ي ب ك" في منطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقالت الدفاع التركية، في بيان، إن قوات المهام الخاصة تواصل إحباط محاولات تسلل وهجمات الإرهابيين على منطقة عملية "نبع السلام".

وأضافت أنها تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين من التنظيم في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا"، يستهدفون باستمرار منطقة "نبع السلام"، من نقاط تمركزهم في تل تمر، وعين عيسى المجاورتين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.