تركيا.. تشخيص 1407 إصابة جديدة بكورونا بجانب 67 وفاة

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الخميس، إلى 281 ألفا و151، إثر تماثل 1402 مصابا للشفاء.

وأشارت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، إلى إجراء 113 ألفا و546 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس.

وأشارت إلى تشخيص 1407 إصابات جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى 320 ألفا و70.

وبحسب المعطيات فقد تم تسجيل 67 وفاة جديدة، لتبلغ الحصيلة 8 آلاف و262.

من جانبه، لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه في تغريدة، إلى تقارب أعداد المتعافين والمصابين الجدد.

وأضاف: "التدابير أقوى سلاح نملكه، لنلتزم جميعا بالتدابير كي نكون المنتصرين في هذا الكفاح".