رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا يزور “توسياد”

أجرى رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، نيكولاس ماير- لاندروت، زيارة لمقر جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (توسياد)، في إسطنبول.

والتقى المسؤول الأوروبي خلال زيارته، برئيس المجلس الإداري لـ "توسياد"، سيمون كاسلوسكي، وأعضاء المجلس.

وفي تصريحات صحفية سبقت اللقاء، شدد المسؤول الأوروبي، على أهمية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولا سيما العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وحول قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، التي ستنطلق اليوم في بروكسل، أعرب "ماير-لاندروت" عن أمله في أن تشكل القمة فرصة للمزيد من التعاون البناء والشامل بين تركيا والاتحاد.

بدوره، قال رئيس رئيس المجلس الإداري لـ "توسياد"، سيمون كاسلوسكي، إنه حاز اليوم من خلال لقائه بالمسؤول الأوروبي، على فرصة مشاركة آراء "توسياد" حول العلاقات الثنائية، والتوتر القائم في شرقي المتوسط، وتحديث اتفاقية الجمارك بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

هذا وتنطلق في بروكسل، الخميس، أعمال القمة الأوروبية بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الـ27 المشكِّلة للاتحاد الأوروبي، والتي ستناقش العلاقات بين تركيا والاتحاد، في سياق التوترات الجارية في شرق المتوسط.