أردوغان يتمنى الشفاء لترامب وزوجته بعد إصابتهما بكورونا

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تمنياته بالشفاء لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

جاء ذلك في تغريدة له باللغة الأنجليزية في حسابه على "تويتر" الجمعة.

وقال أردوغان في تغريدته: "أتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بعد ثبوت إصابتهما بكوفيد -19، وآمل أن يتغلبا على مرحلة الحجر الصحي دون أي مشاكل، وأن يستعيدا صحتيهما في أسرع وقت ممكن".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن ترامب في تغريدة على تويتر، إصابته وزوجته ميلانيا بكورونا، مضيفا أنهما سيدخلان الحجر الصحي للبدء بعملية العلاج على الفور.

وفي وقت سابق الخميس، خضع ترامب لفحص الكشف عن كورونا بعد تأكد إصابة مستشارته هوب هيكس بالفيروس.