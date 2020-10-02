أقار: سنواصل الوقوف بجانب أذربيجان حتى استعادة أراضيها

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، مواصلة بلاده الوقوف إلى جانب الإخوة الأذربيجانيين في قضيتهم ونضالهم حتى استعادة أراضيهم.

جاء ذلك خلال مشاركته مع كبار القادة العسكريين الأتراك، في مراسم وضع حجر الأساس لمنشأة إنتاج بطاريات في شركة "أسيلسان" للطاقة بولاية قيصري وسط تركيا.

وأوضح أقار أن أرمينيا تواصل عدوانها واحتلالها للأراضي الأذربيجانية، منتهكة القانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف: "أن دعوات وقف إطلاق النار التي أطلقها أولئك الذين لم يقدموا لسنوات حلا لقضية أذربيجان العادلة بشأن "قره باغ"، مع بدء أذربيجان في الدفاع عن حقوقها، ليست صادقة ولا مقنعة".

وأشار إلى أن أرمينيا استخدمت الدعاية السوداء لمواجهة الانتصارات التي حققتها أذربيجان في الميدان.

واستطرد: "أطلقت (أرمينيا) ادعاءات كاذبة حول استخدام مقاتلات تركية خلال المعارك"، لافتا إلى أنها تحاول من خلال هذه الادعاءات خلق تصور بأن تركيا تواجهها، لزيادة الدعم المقدم لها.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن قواتها استطاعت خلال الفترة الممتدة بين 27 إلى 30 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحييد ألفين و300 جندي أرميني، أثناء عملياتها المضادة للاعتداءات الأرمينية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".