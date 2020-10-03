الجيش الأرميني يستهدف صحفيين أتراكا في أذربيجان

استهدف الجيش الأرميني مجددا صحفيين أتراكا، كانوا بصدد تغطية الهجمات الأرمينية على المناطق السكنية، في مدينة ترتر الأذربيجانية .

ومنذ اليوم الأول لبدء الهجمات الأرمينية في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، سقطت قذيفة هاون قرب فريقي وكالة الأناضول، وشبكة التلفزيون التركي "تي آر تي"، اللذين كانا يغطيان استهداف المناطق السكنية المدنية.

وأفاد مراسل الأناضول، السبت، بسقوط قذائف مدفع، قرب مكان مراسلين لوكالة الأناضول وشبكتي "تي آر تي" و"إي ها" التلفزيونيتين، خلال قيامهم بتغطية الأحداث في الأماكن السكنية المتعرضة للهجمات الأرمينية.

وأضاف أن الصحفيين نجوا بأعجوبة ولم تُسجل أي إصابات في صفوفهم.

والخميس، أفاد مراسل الأناضول باستهداف الجيش الأرميني مراسلي عدد من وسائل الإعلام، خلال خمسة أيام من انطلاق الهجوم الأرميني، مثل "ARB TV"، و"Hazar TV"، و"İctimai TV"، و"ATV"، و"BAKU TV"، و"AZERTAC"، ووكالتي أنباء "APA"، و"TURAN".

ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".