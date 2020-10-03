تركيا تبدأ التجارب البشرية على 3 لقاحات مطورة محلياً ضد كورونا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، السبت، شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس كورونا.

وبعد جولة أجراها في مختبر لقاح كورونا بولاية تكير داغ شمال غربي البلاد، أكد قوجه نجاح 3 لقاحات محلية، من أصل 13 في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول شخص يزف وزير الصحة له بشرى انتقال اللقاح المحلي إلى مرحلة التجارب البشرية في اتصال هاتفي بينهما.

من جانبه، هنأ الرئيس التركي طاقم الأطباء والخبراء المشرفين على تطوير اللقاح.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنيه بالانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي للقاح في القريب العاجل من أجل تقديمه للمصابين.