منظمة الصحة العالمية تشيد بإستراتيجية تركيا في مواجهة كورونا

أشاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، بالجهود التي تبذلها الحكومة التركية، وإستراتيجيتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المذكور، الجمعة، حول تنسيق الإبلاغ عن معطيات فيروس كورونا في أوروبا.

وقال المكتب في بيانه إنه "في إطار مكافحة تركيا لفيروس كورونا وتصديها له نجد أنها رفعت في أغسطس/آب الماضي قدرة إجراء الفحوصات إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه في شهر أبريل/نيسان، ونشيد بإستراتيجيتها للحد من انتشار الوباء".

وأضاف البيان موضحًا أن "السلطات التركية كانت حريصة كذلك على إجراء الفحوصات للجميع بما في ذلك من لم تكن تظهر عليهم أية أعراض للفيروس".

ولفت البيان إلى أن "إستراتيجية تركيا جعلت النظام الصحي قادرًا على الوصول إلى مزيد من الأشخاص بما في ذلك من لم تظهر عليهم الأعراض، مضيفًا "ولقد أعطيت أولوية الفحوصات لمن هم عرضة للخطر، وللمشتبه في إصابتهم، وللمخالطين للمشتبه في إصابتهم ولأصحاب الإصابات المؤكدة".

وأشار البيان إلى أن إجراء الفحص هو التدبير الأهم للسيطرة على الفيروس، مضيفًا "ولقد كانت تركيا حريصة على عزل كل المصابين به سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لا، وكانت هذه خطوة استباقية كفيلة بكسر سلسلة العدوى".

وأعرب وزير الصحة التركية، فخر الدين قوجه، عن شكره لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في أوروبا، لإشادته بجهود تركيا وإستراتيجيتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وشدد الوزير على أن بلاده مستعدة لمشاركة خبراتها في مكافحة الوباء مع الجميع.