الأمن التركي يحيد 3 إرهابيين شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين في عملية أمنية مدعومة جواً في ريف ولاية آغري شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات خاصة تابعة للدرك، نفذت عملية أمنية مدعومة جواً في ريف قضاء "دوغو بيازيد" التابع للولاية في إطار عملية الصاعقة -3.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة في العملية، حيدت 3 إرهابيين، وضبطت أسلحتهم.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية حيدت في وقت سابق اليوم في إطار عمليات الصاعقة، 3 إرهابيين في دياربكر، و3 آخرين في ولاية آغري، مؤكداً أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل في المنطقة.