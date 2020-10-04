القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

الأمن التركي يحيد 3 إرهابيين شرقي البلاد

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 04.10.2020 12:04
آخر تحديث في 04.10.2020 16:32
الأمن التركي يحيد 3 إرهابيين شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، تحييد 3 إرهابيين في عملية أمنية مدعومة جواً في ريف ولاية آغري شرقي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات خاصة تابعة للدرك، نفذت عملية أمنية مدعومة جواً في ريف قضاء "دوغو بيازيد" التابع للولاية في إطار عملية الصاعقة -3.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة في العملية، حيدت 3 إرهابيين، وضبطت أسلحتهم.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية حيدت في وقت سابق اليوم في إطار عمليات الصاعقة، 3 إرهابيين في دياربكر، و3 آخرين في ولاية آغري، مؤكداً أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل في المنطقة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ناشد المقاول والفنان المصري المعارض محمد علي، السبت، الرئيس التركي...
مختارات