الرئيس أردوغان يتفقد سير أعمال مشروع "ترسانة إسطنبول"

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، سير العمل في مشروع "ترسانة إسطنبول" المطل على خليج "القرن الذهبي"، في مدينة إسطنبول.

وتستمر أعمال المشروع على مساحة 238 ألف متر مربع، وكان الرئيس التركي قد وضع حجر أساسه في 2019.

وتوجه الرئيس أردوغان من مقر إقامته في منطقة "كيسيكلي" في الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، إلى منطقة "قاسم باشا" في الجانب الأوربي، ظهرًا.

ورافق الرئيس في زيارته للمشروع كل من رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

كما رافقه والي مدينة إسطنبول علي يرلي كايا ورئيس بلدية قضاء باي أوغلو حيدر علي يلدز والناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جيليك.

وفي 23 فبراير/ شباط 2019، وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حجر أساس مشروع "ترسانة إسطنبول" المطل على خليج "القرن الذهبي"، ويشمل مرافق سياحية وثقافية وتجارية متنوعة.

ويضم المشروع ميناءين لليخوت بسعة 70 يختا، و3 فنادق من درجة خمسة نجوم سعتها الإجمالية 1200 سرير، فضلا عن إقامة ثلاثة متاحف هامة، ومركز ثقافي، ومعرض، وصالة مسرح، ودار سينما، ومرافق ترفيهية، ومرأب بسعة 5 آلاف و700 سيارة.

والخليج أو كما يعرف بـ"القرن الذهبي" هو امتداد بحري لمضيق البوسفور، ويقسم الشطر الأوروبي من إسطنبول إلى قسمين.