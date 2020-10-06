أوكرانيا تعتزم شراء 48 طائرة مسيرة من تركيا

تعتزم أوكرانيا شراء 48 طائرة مسيرة، من طراز "بيرقدار تي بي 2" من تركيا.

وقال المدير العام لشركة تجارة السلاح Ukrspetseskport التابعة للحكومة، فاديم نوزدريا، الثلاثاء، إن شركته مهتمة بإنتاج مشترك للطائرات المسيرة "بيرقدار تي بي 2" في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح نوزدريا أن الجيش الأوكراني يخطط لشراء 48 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي"، مشيرًا إلى اهتمام شركته بالإنتاج المشترك لهذه الطائرات في أوكرانيا.

ولفت إلى أن تكلفة إنتاج الطائرات في أوكرانيا ستكون أقل مقارنة بتكلفة إنتاجها في تركيا، كما ستكون مختلفة قليلا عن التركية من حيث التصميم.

وتابع أن الإنتاج المشترك سيمكن أوكرانيا من تصدير الطائرات إلى الأسواق التي لا توجد فيها تركيا.

كما أشار إلى أن الطائرات المسيرة من طراز "أقينجي"، التي تُصنّع بشراكة أوكرانية تركية، تمر حاليا بمرحلة تجريبية.

وفي أغسطس/آب 2019 ، أعلنت شركة تجارة السلاح Ukrspetseskport الحكومية انطلاق العمل على أول مشروع مشترك لصناعة أول طائرة مسيرة، تحمل اسم "أقينجي"، مع شركة "بايكار" التركية للدفاع .

وفي عام 2019 قامت أوكرانيا بشراء 6 طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي" و3 محطات تحكم أرضية/ من تركيا.