تركيا تعلن عودة التعليم المباشر للمدارس الابتدائية وطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

عقب اجتماع لمجلس الوزراء في العاصمة أنقرة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الاثنين، أن تركيا تخطط لإعادة إطلاق التعليم وجهاً لوجه لجميع طلاب المدارس الابتدائية. وأضاف أن طلاب الصفين الثامن والثاني عشر سيعودون لمدارسهم أيضاً.

وقال أردوغان إن تركيا ستمنح ابتداءً من الأسبوع المقبل، أجهزة كمبيوتر لوحية مجانية لنصف مليون طالب.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أعلن وزير التعليم التركي "ضياء سلجوق" أن جميع الطلاب في المدارس الابتدائية والصف الثامن والصف الثاني عشر سيستأنفون التعليم وجهاً لوجه في 12 أكتوبر.

وكان بعض الطلاب قد عادوا إلى فصولهم الدراسية في 21 سبتمبر، حيث أعيد فتح المدارس في تركيا جزئياً وسط تفشي الوباء، بعد أن تم إغلاقها في 16 مارس الماضي، بعد أيام من تأكيد أول حالة إصابة بالفيروس المستجد في البلاد.

يذكر أن إعلان إعادة فتح المدارس تم بدايةً في 31 أغسطس، لكن ظهور إصابات جديدة أدى إلى تأجيل فتحها إلى 21 سبتمبر بقدرة استيعابية أقل من المعتاد، حيث عاد طلاب رياض الأطفال والصف الأول فقط إلى المدرسة بشروط مقيدة.