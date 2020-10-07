أردوغان يعزي أمير الكويت بوفاة سلفه الراحل صباح الأحمد

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، واجب العزاء لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة سلفه الراحل صباح الأحمد.

ووصل الرئيس أردوغان، ظهر الأربعاء، مطار الكويت الدولي، وكان في استقباله أمير البلاد، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا لدى الكويت عائشة خليل قويتاك.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأنه جرى استقبال الرئيس التركي في القاعة الأميرية بالمطار، حيث قدم تعازيه للأمير الكويتي في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم الرئيس أردوغان التعازي إلى رئیس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر، الذي تمت تزكيته وليا للعهد من شقيقه أمير البلاد، في وقت سابق الأربعاء.

وتقدم بالتعزية أيضا لرئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومحافظ العاصمة الكويت جابر العبد الله الجابر الصباح، ورئيسي الحكومة السابقين ناصر المحمد الأحمد الصباح وجابر المبارك الحمد الصباح.

وبعد تقديم واجب العزاء، غادر الرئيس أردوغان مطار الكويت متوجها إلى قطر، المحطة الثانية في جولته.

وكان في وداعه بالمطار، رئيس المراسم والتشريفات بالديوان الأميري خالد العبد الله الصباح، وسفيرة تركيا في الكويت، ومسؤولون آخرون.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى الكويت وقطر وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

والأربعاء الماضي، أدى الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية أميرا للكويت، غداة إعلان الديوان الأميري وفاة الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.