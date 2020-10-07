افتتاح مدينة طبية جديدة في قونية لتعزيز محاربة كوفيد-19

افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة مدينة طبية جديدة في ولاية قونية وسط تركيا، لينضم هذا الصرح الطبي المتطور إلى قائمة متزايدة من المرافق الجديدة التي تعزز مكافحة الفيروس المستجد في البلاد.

وافتتح أردوغان المستشفى العملاق يوم الجمعة بشكل رسمي، بعد أُن أعلن عن افتتاحه جزئياً في شهر أغسطس ليصبح المستشفى الـ16 الذي افتتحته تركيا مؤخراً كجزء من مفهوم الرعاية الصحية الجديد. ويأتي هذا الافتتاح في وقت تشتد فيه الحاجة إلى المزيد من الأسرّة حيث تكافح البلاد جائحة الفيروس المستجد.

ويتألف المجمع الطبي المترامي الأطراف من عدة مستشفيات متخصصة في فروع الطب المختلفة، ويضم 1250 سريراً منها 256 سريراً للعناية المركزة.

ويتربع المستشفى على مساحة تبلغ 421.566 متراً مربعاً في قلب مدينة قونية جنوب العاصمة أنقرة، ويضم 380 عيادة و49 غرفة جراحية، ويضمن النظام الثلاثي لتوليد الكهرباء الذي زود به المجمع عدم انقطاع التيار الكهربائي فيه.

ومنذ افتتاحه الجزئي في الـ5 من أغسطس بدأ المشفى العمل بـ838 سريراً، وشهد تدفقاً للمرضى وحوالي 6000 عملية جراحية، إلى جانب تخفيف الحمل الزائد عن المستشفيات الأخرى في الولاية من خلال العمل كمستشفى رئيسي لعلاج المرضى من العديد من الأمراض الأخرى غير كوفيد-19.

وخلال حفل الافتتاح قال أردوغان: "تمثل المدن الطبية ذروة نظام الرعاية الصحية في تركيا، ومستشفى قونية من بين أكبرها".

وفي معرض حديثه في الحفل، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن تركيا شهدت انخفاضاً في عدد الحالات ولم تعان أسرة المستشفيات في البلاد من الاكتظاظ، مشيراً إلى أن مرضى كوفيد-19 يشغلون حالياً 44% فقط من إجمالي أسرّة المستشفيات. وقال قوجة: "إن الاستثمارات الهائلة في مجال الرعاية الصحية إضافةً إلى البنية التحتية القوية وتفاني العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون التضحيات في مواجهة تفشي المرض، تساعدنا على القيام بمكافحة الوباء بشكل أكثر فعالية".

يذكر أن نظام الرعاية الصحية في تركيا، الذي شهد تحولاً كبيراً منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، يحارب تفشي المرض بشكل مثالي. وتعمل المدن الطبية الحديثة على تعزيز قدرة الرعاية الصحية في البلاد في أوقات الأزمات بما تمتلكه من إمكانات جبارة وأجهزة متطورة وكادر مدرب عالي التأهيل.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا كان لديها 1.1 مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، و 246 ألف سرير في المستشفيات و 40 ألف سرير في العناية المركزة عندما بدأ تفشي الوباء في شهر مارس. لكن الدولة سارعت في بناء وافتتاح مستشفيات جديدة وسط تفشي المرض للتعامل مع العبء الكبير الذي زاده المرض على كاهل قطاع الرعاية الصحية.

ويأتي مشروع المدينة الطبية في قونية كجزء من طموح الحكومة لزيادة سعة الأسرة ومعالجة النقص في عدد الأطباء في المدن ذات الكثافة السكانية العالية. ويقع المجمع في ضواحي المدينة ويعمل بنموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتم تأجيره لشركات خاصة لتقوم بإدارته، وتدفع الحكومة رسوماً مقابل رواتب عمال التصوير الطبي والمختبرات والأمن والصيانة والرعاية الصحية.