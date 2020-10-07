حرفي تركي يخلد التاريخ العثماني والسلجوقي بأعماله الفنية المحفورة على الخشب

يعيش التركي "سردار تكتاش" في ولاية أضنة الجنوبية ويمارس فيها مهنته الفريدة منذ 30 عاماً كونه حفاراً موهوباً يجيد النقش على الخشب. ويمتلك الرجل مقدرةً عاليةً في حفر الزخارف السلجوقية والعثمانية وتصوير شخصيات تلك العصور بأدق تفاصيلها مع الملابس والحلي السائدة في تلك الأزمنة.

وبعد اكتسابه خبرة طويلة بدأت بالنحت على الخشب في سن العاشرة، يرغب الحرفي الماهر الآن في نقل فنه وتجربته إلى الأجيال القادمة.

وقد اعتاد "تكتاش" أن يصنع لوحاته الإبداعية وزخارفه الخشبية في ورشته الخاصة في سوق "الساعة الكبيرة" التاريخي وسط "سيحان"، كما اعتاد أن يبيع أعماله داخل تركيا وخارجها. وهو مثابر نشيط يفتح ورشته في الساعات الأولى من الصباح ويعمل حتى وقت متأخر من الليل، ويمكنه نحت نماذج وأنماط خاصة على الخشب عند الطلب.

كذلك يقدم الحرفي الخبير "تكتاش" دورات تعليمية تطوعية ودون أي مقابل، للمهتمين بفن النحت على الخشب، باذلاً جهوده بغية نقل معرفته وخبرته إلى الأجيال القادمة.

وفي مقابلة له مع وكالة أنباء الأناضول، قال "تكتاش" إن لوحاته الفنية تزين جدران العديد من الأماكن في جميع أنحاء المدينة. وأضاف:"نتحقق عادةً من الطلبات التي نتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن نسلمها للعملاء عن طريق الشحن. وبالرغم من مرورنا بأوقات عصيبة خلال فترة الوباء، إلا أننا بدأنا الآن باستئناف مشاريعنا المجتمعية".

وحول الحفاظ على هذه الحرفة المنسية تقريباً، قال "تكتاش": "عندما نحفر أوننقش لوحةً أو رسماً ما، فإننا نأخذ في الاعتبار الجانب العاطفي أيضاً. لأن الفن وظيفته أن يلمس وجدان الإنسان بقدر تأثيره على تنبيه الروح الفنية داخله. ولهذه المهنة وظيفة إضافية بعيداً عن الناحية التجارية، تتمثل في الحفاظ على مهنة أسلافنا من العصر السلجوقي والعثماني".

وأكد "تكتاش" أن مسؤولية تنشئة الفنانين وترويج أعمالهم تقع على كاهل المجتمع. مشيراً إلى أهمية الفن في الحفاظ على التاريخ حياً.

وأوضح قائلاً:"ما زلت أستخدم أدوات معلمي السابق في محاولة مني لإظهار أهمية العلم الذي أخذته عنه. وجميع أعمالي مصنوعة يدوياً، فأنا أسعى للحفاظ على التاريخ حياً لذلك تجدني كثيراً ما أنقش الساعة الكبيرة والجسر الحجري والمسجد المركزي وجسر وردة وهي جميعها أماكن مشهورة في أضنة".

وأضاف "تكتاش" أن بعض القطع الفنية استغرقت شهوراً من العمل، وأضاف أنه باع قطعه إلى العديد من البلدان، مثل المملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا والسويد. وقال: "أنا أمثل تركيا، وهو ما يمنحني شعوراً قوياً بالفخر والتميز".

وأكد "تكتاش" أنه سيواصل دوره الفعال في إنشاء ورش عمل تعليمية قائلاً: "قد لا نكسب الكثير من المال من خلال التعليم، لكن ثروتنا الهائلة تكمن في نقل الزخارف السلجوقية والعثمانية المحفورة على الخشب إلى الأجيال الجديدة".