تركيا.. حصيلة المتعافين من كورونا تتجاوز 290 ألفا

ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، الخميس، إلى 290 ألفا و352 إثر تماثل 1398 مصابا للشفاء.

وأظهرت المعطيات الأخيرة لوزارة الصحة، إجراء 117 ألفا و101 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 11 مليون و278 ألفا و47 اختبارا.

وأشارت إلى تشخيص 1615 إصابة جديدة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 330 ألفا و753.

وبحسب المعطيات انخفض عدد الإصابات الحرجة إلى 1403، فيما كشفت عن تسجيل 58 وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8 آلاف و667.

وفي تعليقه على الإحصائيات الأخيرة، دعا وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، في تغريدة، إلى الالتزام بالتدابير الصحية.